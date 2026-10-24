Une enquête met en évidence une sous-déclaration des actes islamophobes par la police britannique

SHAFAQNA- D’après un rapport récent relayé par Middle East Eye, les statistiques policières britanniques sous-estiment le nombre de crimes de haine commis contre les musulmans.

D’après Middle East Eye, les statistiques du ministère de l’Intérieur indiquent que les musulmans sont particulièrement exposés à ces infractions, contrairement aux chiffres habituellement mentionnés dans les médias. Selon l’enquête sur la criminalité en Angleterre et au pays de Galles (CSEW), entre avril 2022 et mars 2025, 1% musulman a été impliqué dans des actes de discrimination raciale et 0,8% dans des crimes motivés par la religion. Ces proportions vont au-delà de celles observées chez plusieurs autres groupes religieux et ethniques.

Selon le député travailliste John McDonnell, cette sous-estimation empêche la mise en place de politiques appropriées pour protéger les musulmans. Il demande au gouvernement de reconnaître rapidement la gravité de la situation. En janvier 2026, la commission parlementaire chargée des femmes et de l’égalité a constaté que seuls 12,5% des femmes musulmanes victimes de crimes de haine avaient informé les autorités.

D’après les dernières statistiques policières, il y a eu une augmentation de 15% des crimes de haine contre les musulmans, passant de 4479 à 5132 en un an.

Source: Iqna

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