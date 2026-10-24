La mosquée centrale de Séoul est en train de planifier une journée dédiée à la culture islamique

SHAFAQNA- Le samedi 24 octobre 2026, la mosquée centrale de Séoul, en Corée du Sud, sera le théâtre d’une journée dédiée à la culture islamique, mise en place par l’Union islamique de Corée.

D’après Muslimsaroundtheworld, cet événement a pour but de faire découvrir l’Islam et les traditions musulmanes aux non-musulmans. La mosquée se trouve dans le quartier de Yongsan, ce qui la rend non seulement un endroit de prière, mais aussi un lieu d’enseignement, d’activités culturelles et de rencontres avec la société coréenne. Pendant tout le mois d’octobre, il propose des cours de Coran, des enseignements religieux et des initiatives pour présenter l’Islam.

De 11h à 16h, il y aura une journée culturelle avec une exposition de livres, des conférences et un marché proposant des vêtements islamiques, des tenues modestes, des produits liés à l’Islam et des aliments halal. Pour participer, les commerçants auront la possibilité de réserver un emplacement moyennant 30000 wons sud-coréens.

L’Union islamique de Corée propose aux musulmans de venir en compagnie de leurs amis et connaissances non musulmans pour encourager les échanges et la découverte de leur culture.

Source: Iqna

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