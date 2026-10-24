Une exposition mettant en lumière l’architecture de la Mosquée Al-Haram

SHAFAQNA- L’Exposition d’Architecture des Deux Saintes Mosquées à La Mecque est un endroit important pour se plonger dans l’histoire de la Mosquée Al-Haram à La Mecque et de la Mosquée du Prophète (P) à Médine.

Elle couvre environ 1 200 m2 et met en valeur des pièces rares, des maquettes architecturales, des photographies et des documents historiques illustrant l’évolution de leur architecture, de leur agrandissements et des soins qui leur ont été apportés au fil des siècles, en particulier à l’époque saoudienne. Une rénovation complète a été réalisée sur l’exposition, avec une modernisation de ses espaces et de ses systèmes d’éclairage pour mieux mettre en valeur ses collections.

Elle renferme des manuscrits, des inscriptions, des portes et des éléments architecturaux, des morceaux de la couverture de la Kaaba ainsi que des colonnes de marbre. Un panneau doré historique datant de 1119 de l’Hégire, qui était autrefois placé au-dessus de la porte de la Kaaba, et un support en bois utilisé par un militaire pour contrôler la circulation des pèlerins autour de la Pierre noire font partie des pièces remarquables.

Une horloge historique datant de 1277 de l’Hégire témoigne aussi de l’organisation des horaires de prière à la Mosquée du Prophète (P). L’exposition a pour but de transmettre ce patrimoine aux générations futures et d’enrichir les connaissances des visiteurs sur l’histoire des collections authentiques et des dispositifs de présentation modernes.

Source: Iqna

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