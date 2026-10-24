Une session intensive de révision du Coran à la mosquée du Prophète (P)

SHAFAQNA- La mosquée du Prophète (P) à Médine accueille, à partir du vendredi 23 octobre, un programme intensif de révision du Saint Coran destiné aux personnes qui l’ont mémorisé.

D’après SPA, cette initiative a pour but de renforcer la maîtrise de la mémorisation et d’encourager les participants à maintenir leur connaissance du Livre saint. La Présidence des Affaires religieuses de la mosquée du Prophète (P) a mis en place un programme qui comprend plusieurs parcours adaptés au niveau de mémorisation des participants. Ces derniers ont la possibilité de réviser l’intégralité du Coran, soit vingt juz (parties) ou dix juz.

Les séances durent deux jours, dans des cercles de révision situés près de la porte 22 de la mosquée du Prophète (P). Ces cercles offrent aux participants l’opportunité de consacrer un temps spécifique à la récitation et à la consolidation de leur mémorisation. L’objectif de cette initiative est de soutenir les autorités religieuses dans leur préservation du Saint Coran et la qualité de sa mémorisation. Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire sur la plateforme électronique qui est mise à leur disposition.

Source: Iqna

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