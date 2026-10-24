Manque de places dans les cimetières musulmans en Espagne

SHAFAQNA- Les musulmans résidant dans de nombreuses régions d’Espagne font face à un manque de cimetières adaptés pour inhumer leurs défunts selon les rites islamiques.

Anadolu rapporte que seuls 14 des 44 cimetières ou espaces funéraires destinés aux musulmans dans le pays disposent actuellement de places disponibles, d’après l’association espagnole « Entierro Digno ». Des centaines de familles sont contraintes de parcourir de longues distances pour enterrer leurs proches selon les rites islamiques, ce qui augmente leurs dépenses et leurs difficultés. D’après le rapport, qui établit la première cartographie complète des lieux d’inhumation musulmans en Espagne, la population musulmane du pays dépasse 2,5 millions de personnes. Néanmoins, les espaces funéraires qui leur sont destinés restent inégaux sur le territoire.

Aucun cimetière ni espace réservé aux inhumations selon les rites islamiques n’est disponible dans les trois communautés autonomes de l’Estrémadure, de la Cantabrie et de la Castille-La Manche, ce qui oblige les familles à chercher des solutions en dehors de leur région de résidence. L’Andalousie détient la première place avec 11 cimetières islamiques, suivie de près par la Catalogne avec cinq, et la Communauté valencienne avec quatre. La Castille-et-León et le Pays basque ont chacun trois cimetières.

A Madrid, malgré la présence de deux sites désignés, il y a encore des places disponibles. Le cimetière musulman de Griñón a atteint sa capacité maximale en 2022. De plus, un projet visant à réserver 15000 mètres carrés au cimetière sud, dans le quartier de Carabanchel, n’a toujours pas été réalisé.

Selon le rapport, environ 673 décès par an obligent les familles musulmanes à parcourir plus de 100 kilomètres pour se rendre à un cimetière islamique. 437 cas impliquent des distances dépassant 250 kilomètres. La distance moyenne jusqu’au cimetière islamique le plus proche est d’environ 79 kilomètres, et elle atteint 96 kilomètres dans les communes sans cimetière musulman.

Source: Iqna

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