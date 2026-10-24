Christie’s met aux enchères une page du Coran rare, datant de 700 ans, à Londres

SHAFAQNA- Le 12 novembre prochain, Christie’s, à Londres, mettra en vente une page rare d’un manuscrit du Coran qui remonte à plus de sept siècles.

D’après The New Arab, la valeur de cette page se situe entre 50 000 et 70000 livres sterling. Vers 1310, cette page ornée aurait été créée par les Ilkhanides. Elle renferme des versets coraniques écrits à l’encre d’or et ornés de motifs décoratifs islamiques complexes. La vente « Art des mondes islamique et indien » mettra en vente plus de 230 objets historiques, tels que des manuscrits, des céramiques, des peintures, des objets en métal et des textiles.

Christie’s affirme que la page inclut les trois premiers versets de la sourate Al-Humaza, la 104ème sourate du Coran. Ils sont ornés de quatre lignes en écriture muhaqqaq dorée, un style typique de la calligraphie arabe couramment utilisé dans les manuscrits de grande taille. Les lettres sont dessinées avec de l’encre d’or, d’argent et de noir. Les versets sont délimités par des motifs floraux décoratifs rehaussés d’or et de couleurs variées.

La sourate est ornée de motifs végétaux entrelacés et d’un médaillon décoratif, avec le titre inscrit en écriture coufique noire et doré. La taille de la page est d’environ 57,7 sur 42,6 centimètres. Cela montre à quel point la production de manuscrits coraniques prestigieux était importante sous les Ilkhanides, qui ont gouverné de vastes territoires de l’Iran et de l’Irak aux XIIIème et XIVème siècles. Muhammad ibn Aybak ibn Abdallah, l’un des principaux enlumineurs actifs à Bagdad au début du XIVème siècle, a été reconnu pour son talent exceptionnel dans l’enluminure. Il y a eu la rédaction de deux grands manuscrits coraniques pour la cour ilkhanide, l’un probablement commandé par le sultan Ghazan et l’autre par son successeur, le sultan Oldjaïtou.

À Bagdad, les arts du manuscrit islamique ont connu un développement important pendant cette période, avec des calligraphes et des enlumineurs créant des compositions complexes. Christie’s souligne également les influences de l’art chinois dans les ornements de cette page.

Source: Iqna

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