La nuit du vendredi, les croyants se rendent au Sanctuaire d’Abu al-Fadl al-Abbas (AS)+ Photos

SHAFAQNA- Le Sanctuaire d’Abu al-Fadl al-Abbas (AS) a été le lieu de la célébration de la nuit du vendredi par un grand nombre de fidèles.

Le Sanctuaire Sacré d’Al-Abbas a déployé ses ressources pour répondre aux besoins des visiteurs en leur offrant une variété de services. Avant cela, le Sanctuaire Sacré avait mis en place un plan couvrant les aspects sécuritaires, Sanitaires et logistiques, tout en s’assurant que les visiteurs puissent se rendre facilement au Sanctuaire d’Abu al-Fadl al-Abbas (as).

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Source: Al-Kafeel

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