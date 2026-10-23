La Grande Mosquée de Paris s’engage à sensibiliser au cancer du sein

SHAFAQNA- Les 10 et 11 octobre 2026, deux journées d’information, de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein ont été organisées à la Grande Mosquée de Paris, dans le contexte de la campagne annuelle Octobre Rose.

D’après RFI, cette initiative a été mise en place en partenariat avec l’association humanitaire ADDRA. Cette opération a impliqué la participation d’environ vingt professionnels de santé bénévoles, comprenant des gynécologues, des oncologues et des médecins généralistes. Des femmes médecins ont offert des consultations gratuites en toute confidentialité aux participantes. Six espaces d’examen ont été spécialement aménagés pour accueillir les femmes et les guider en cas de soupçon d’anomalie.

L’objectif était aussi de briser le silence sur cette maladie, parfois difficile à aborder en raison de la pudeur et des tabous. Les organisateurs ont incité les femmes à se renseigner, à apprendre les gestes d’autopalpation et à prendre rendez-vous avec des professionnels de santé.

Soraya Rili, l’oncologue radiothérapeute, affirme que les femmes d’origine maghrébine et subsaharienne pourraient être affectées par des cancers du sein plus jeunes et plus agressifs. Elle a mis en évidence l’importance d’une meilleure information, en particulier pour les femmes de moins de 40 ans, qui ne sont pas concernées par le dépistage organisé prévu pour certaines tranches d’âge.

Source: Iqna

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