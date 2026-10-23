Les femmes sourdes recevant l’enseignement du Coran à La Mecque

SHAFAQNA- La Mosquée Al-Haram favorise l’intégration des femmes sourdes dans l’enseignement du Saint Coran.
Dans le cadre de ses programmes éducatifs spécialisés, la Présidence des Affaires religieuses de la Mosquée Al-Haram et de la Mosquée du Prophète (P) a instauré un cercle coranique pour aider les femmes sourdes à assimiler le Saint Coran, pour rendre les services religieux plus accessibles et permettre à diverses catégories de bénéficier des programmes et initiatives coraniques.
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Ce groupe offre un environnement d’apprentissage adapté aux besoins des femmes malentendantes, en utilisant des méthodes pédagogiques et de communication appropriées pour les aider à assimiler le Saint Coran, à en saisir les significations et à développer leurs compétences coraniques. Il leur donne aussi la chance de participer de manière égale aux programmes religieux et éducatifs destinés aux visiteuses de la Mosquée Al-Haram.
Cette initiative s’inscrit dans la continuité des efforts de la Présidence pour améliorer l’enseignement coranique à la Mosquée Al-Haram et pour élargir l’accès aux cercles coraniques à divers groupes de bénéficiaires, en prenant en considération leurs besoins éducatifs et en utilisant des moyens de communication adaptés.
Source: Iqna