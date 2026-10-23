Les femmes sourdes recevant l’enseignement du Coran à La Mecque

SHAFAQNA- La Mosquée Al-Haram favorise l’intégration des femmes sourdes dans l’enseignement du Saint Coran.

Dans le cadre de ses programmes éducatifs spécialisés, la Présidence des Affaires religieuses de la Mosquée Al-Haram et de la Mosquée du Prophète (P) a instauré un cercle coranique pour aider les femmes sourdes à assimiler le Saint Coran, pour rendre les services religieux plus accessibles et permettre à diverses catégories de bénéficier des programmes et initiatives coraniques.

Ce groupe offre un environnement d’apprentissage adapté aux besoins des femmes malentendantes, en utilisant des méthodes pédagogiques et de communication appropriées pour les aider à assimiler le Saint Coran, à en saisir les significations et à développer leurs compétences coraniques. Il leur donne aussi la chance de participer de manière égale aux programmes religieux et éducatifs destinés aux visiteuses de la Mosquée Al-Haram.

Cette initiative s’inscrit dans la continuité des efforts de la Présidence pour améliorer l’enseignement coranique à la Mosquée Al-Haram et pour élargir l’accès aux cercles coraniques à divers groupes de bénéficiaires, en prenant en considération leurs besoins éducatifs et en utilisant des moyens de communication adaptés.

Source: Iqna

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