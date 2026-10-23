2750 personnes ont participé aux qualifications du concours coranique de Sheikha Hind bint Maktoum

SHAFAQNA- Le concours coranique Sheikha Hind bint Maktoum a clôturé sa première étape aux Émirats Arabes Unis, avec la participation de 2750 candidats et candidates, citoyens et résidents des différents émirats.

Du 5 au 15 octobre, les épreuves préliminaires se sont déroulées à distance, ce qui a permis aux participants de participer à cette compétition axée sur le Saint Coran. Le 24 octobre marquera le début des finales masculines, tandis que les épreuves féminines auront lieu les 31 octobre et 1er novembre.

Les candidats seront évalués par des jurys spécialisés en fonction de la mémorisation du Coran, de la qualité de la récitation et du respect des règles du Tajweed, qui régissent la prononciation lors de la lecture coranique. Le concours de cette 27ème édition vise à encourager la mémorisation du Saint Coran et à encourager la maîtrise de sa récitation chez les citoyens et les résidents des Émirats arabes unis.

Source: Iqna

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