Une mosquée historique à Delhi risque d’être expulsée dans les six prochains jours

SHAFAQNA– Les responsables de la mosquée historique Race Course, qui se trouve à proximité de la résidence du Premier ministre indien Narendra Modi, en Inde, à Dehli, ont rapporté avoir reçu un avis d’expulsion car le bâtiment n’était pas autorisé.

D’après Maktoob Media, lundi, le Département des terres et du développement a délivré un avis d’expulsion. La mosquée, répertoriée parmi les sites patrimoniaux du Conseil municipal de New Delhi (NDMC), a été privée d’eau et d’électricité le 7 octobre.

Asaduddin Owaisi, député et président de la branche parlementaire d’All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (AIMIM), a demandé une intervention immédiate de Kiren Rijiju, ministre indien des Affaires des minorités. Il a pointé du doigt le manque d’action du Conseil des biens religieux musulmans (Waqf Board), alors que la mosquée est enregistrée comme bien de waqf depuis 1977. Selon lui, la législation amendée sur les waqfs assure également la protection des biens reconnus comme tels par leur usage. Jamiat Ulama-i-Hind a demandé au ministre d’intervenir pour protéger la mosquée et le cimetière voisin, et exige que les autorités concernées fassent des rapports et suspendent toute démolition jusqu’à ce que le différend juridique soit résolu.

Mohammad Haroon, l’imam de la mosquée, affirme qu’il a prévenu le Conseil des biens religieux musulmans pendant six mois sans obtenir de résultats. Il souligne que la coupure d’eau et d’électricité, ainsi que le blocage de l’accès au site, rendent les activités religieuses très compliquées. Il affirme aussi qu’une inspection effectuée en 2021 n’avait pas classé la mosquée parmi les constructions non autorisées ou les occupations illégales. Il a enfin demandé aux citoyens et aux personnes impliquées dans la justice de se mobiliser pour sauver cet édifice historique.

Source: Iqna

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