Un hadith du Prophète (P) est cité par le roi Charles III+ Vidéo

SHAFAQNA- Lors de sa rencontre avec le sultan d’Oman, le roi Charles III cite un hadith du Prophète (P).

D’après Atab London, le roi Charles III du Royaume-Uni a mentionné un hadith attribué au Prophète (P) au sujet des habitants d’Oman lors d’une allocution en arabe lors de la visite officielle du sultan Haitham ben Tariq au Royaume-Uni. En évoquant cette parole du Prophète (P), le souverain britannique a salué le caractère des Omanais: « Si tu avais visité les habitants d’Oman, ils ne t’auraient ni insulté ni agressé ».

Lors d’un banquet officiel en l’honneur du sultan Haitham ben Tariq au château de Windsor, le roi Charles III a prononcé ces mots. C’est la première fois qu’un sultan omanais se rend au Royaume-Uni depuis 1982. Lors de cette réception, auquel environ 160 invités étaient présents, le monarque britannique a également exprimé sa gratitude pour les efforts diplomatiques d’Oman afin de maintenir la navigation dans le détroit d’Ormuz et de contribuer à réduire les tensions régionales.

Il a mis en avant le rôle du sultanat dans la médiation entre les parties en conflit, ainsi que ses efforts pour encourager le dialogue et rechercher des accords. En réponse, le sultan Haitham ben Tariq a réaffirmé son engagement envers les solutions aux crises et sa conviction en la force du dialogue.

Source: Iqna

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