La grille du caveau de l’Imam Jawad (AS) est en train d’être entretenue par le département de fabrication des grilles au sein du Sanctuaire Sacré d’al-Abbas+ Photos

SHAFAQNA- Les travaux d’entretien de la grille du caveau de l’Imam Jawad (AS) au sein du Sanctuaire Sacré d’Al-Abbas ont été effectués par le département en charge de la fabrication des grilles protectrices et des portes des Sanctuaires Sacrés.

Muslim Al-Rubaie, en charge de l’unité de nettoyage des grilles dans ce département, a affirmé: « Les équipes de notre unité travaillent sans relâche à entretenir les grilles du Sanctuaire Sacré, y compris celles du caveau de l’Imam Jawad (AS), pour préserver leur éclat et leur esthétique, mettre en valeur leurs détails artistiques et leur donner le plus bel aspect possible ».

Il a mentionné: « Ces travaux ont été exécutés à l’aide de produits spécifiques, régulièrement utilisés pour nettoyer les métaux qui ornent la structure extérieure de la grille, comme l’or et l’argent, assurez-vous de préserver leur valeur artistique, leur éclat et leur brillance en les manipulant avec une grande précision et un soin méticuleux ».

Ces travaux sont réalisés dans le but de garantir l’entretien régulier des grilles et des portes nobles du Sanctuaire Sacré, conformément à un plan d’action préalablement établi et organisé.

Source: Al-Kafeel

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