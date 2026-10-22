Les œuvres artistiques du département de fabrication des grilles sont examinées par l’administration du Sanctuaire Sacré d’Al-Abbas+ Photos

SHAFAQNA- Les réalisations artistiques réalisées par le Département de fabrication des grilles et des portes des Sanctuaires Sacrés ont été étudiées par la direction du Sanctuaire Sacré d’Al-Abbas.

Mohammed Ali Azhar, vice-secrétaire général du Sanctuaire Sacré, a effectué cette visite en compagnie d’un membre du conseil d’administration, Kadhim Obada, qui assure également la supervision de ce département. Nazim Al-Gharabi, chef du département, a déclaré que la visite a impliqué une visite des ateliers et des unités de production, pour examiner les travaux achevés ainsi que les projets en cours, et évaluer les capacités et le niveau de compétence du personnel technique.

Il a mentionné que le vice-secrétaire général et le superviseur du département ont exprimé leur appréciation pour la qualité des réalisations et la compétence des équipes. Ils ont mis en avant l’importance de maintenir la formation et le perfectionnement des compétences techniques du personnel, tout en garantissant le développement continu de l’atelier et la modernisation de ses équipements et machines. L’objectif de ces efforts est d’améliorer la qualité de la fabrication des grilles et des portes des sanctuaires sacrés, pour répondre aux besoins des lieux saints.

Le Sanctuaire Sacré d’Al-Abbas met l’accent sur le développement de ses départements techniques et le renforcement de ses capacités humaines et technologiques, dans le but de garantir la durabilité de ses travaux spécialisés, d’en améliorer la qualité et de répondre aux exigences des Sanctuaires Sacrés en matière de grilles et de portes, en alliant expertise artisanale et authenticité artistique.

Source: Al-Kafeel

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