Des travaux d’entretien réguliers sont effectués sur la toiture du Sanctuaire d’Abul-Fadl al-Abbas (AS) par le département de la maintenance+ Photos

SHAFAQNA- Des travaux d’entretien périodique sont réalisés par le Département de la maintenance et des constructions techniques du Sanctuaire Sacré d’Al-Abbas (AS).

Zulfiqar Aref, responsable de la section de maintenance du sanctuaire dans le département, a rapporté: « Les équipes de l’unité responsable des toitures effectuent des travaux d’entretien réguliers sur le toit du mausolée Sacré, en respectant un plan de travail précis établi à l’avance, tout en s’assurant du respect des consignes de sécurité professionnelle ».

Il a mentionné: « Les opérations ont impliqué le lavage et le nettoyage minutieux des petites coupoles et des structures vitrées situées sur le toit du mausolée sacré pour en éliminer les impuretés et la poussière ». Le département s’efforce périodiquement de mettre en valeur les éléments du sanctuaire sacré et de les présenter sous leur plus bel aspect.

Source: Al-Kafeel

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