Au Royaume-Uni, une campagne musulmane visant à prévenir le suicide est bien accueillie

SHAFAQNA– Une campagne a été lancée par les musulmans britanniques pour prévenir le suicide.

D’après Asian Image, la campagne Hold On, mise en place par le site Islam21c pour empêcher le suicide au sein des communautés musulmanes britanniques, a été menée à bien avec la participation de mosquées, de spécialistes de la santé mentale et d’organisations importantes. Plus de 275000 vues ont été enregistrées sur les plateformes en ligne d’Islam21c pour les contenus publiés durant la première semaine, et plus de 2700 heures de visionnage ont été observées sur le site dédié à la campagne, attirant plus de 4200 visiteurs uniques.

Elle favorise l’empathie, l’intervention précoce et le recours à des professionnels, au lieu de voir les pensées suicidaires comme un échec personnel ou religieux.

Source: Iqna

www.shafaqna.com