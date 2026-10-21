Dagang Halal contribue à renforcer les échanges commerciaux halal en Asie du Sud-Est

SHAFAQNA- La participation de Dagang Halal au salon Food Ingredients Asia Indonesia 2026, qui a eu lieu du 16 au 18 septembre à Jakarta, en Indonésie, a été marquée par la présentation de ses solutions numériques visant à faciliter les échanges commerciaux de produits halal.

D’après un article publié en octobre par SME / Focus Malaysia, la société a exposé sa plateforme commerciale interentreprises et un espace dédié à la présentation de produits halal. Elle a également présenté un système numérique pour simplifier la gestion de la conformité halal.

Cet outil facilite la centralisation des documents de conformité, la vérification de la validité des certificats et la traçabilité des ingrédients. Ces fonctionnalités sont conçues pour aider les entreprises à gérer leurs exigences documentaires et à améliorer le suivi des produits dans leurs chaînes d’approvisionnement.

Dagang Halal est impliqué dans cet événement pour soutenir le commerce halal dans la région et faciliter les interactions entre les entreprises du secteur. L’article résume la participation de l’entreprise au salon de septembre, qui sera publié en octobre. Il ne mentionne pas la planification d’une nouvelle exposition les 20 ou 21 octobre.

Source: Iqna

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