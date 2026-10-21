Une musulmane au Portugal exprime ses craintes suite à l’interdiction du voile intégral

SHAFAQNA- Les femmes musulmanes qui portent le niqab sont préoccupées par la nouvelle législation portugaise sur les couvre-visages.

Sofia Oliveira, une femme portugaise musulmane, affirme avoir subi des insultes et des tentatives de harcèlement physique. Son témoignage, publié par Middle East Eye et souligné le 20 octobre 2026 par la Bridge Initiative de l’université Georgetown. Le débat sur les conséquences de cette loi pour les droits et la sécurité des femmes concernées est relancé.

Sofia Oliveira rapporte qu’elle avait fait un tour dans un marché local pour acheter des fleurs à sa grand-mère. Elle était en compagnie de son mari et de son beau-père quand un couple a remarqué son niqab et l’a interrompue verbalement. D’après ce qu’elle a dit à Middle East Eye, les personnes présentes ont observé la scène alors que l’incident prenait de l’ampleur. Oliveira a expliqué qu’il avait été profondément bouleversé par cette confrontation et qu’il ressentait de l’insécurité.

Elle a déclaré au média que tout le monde me regardait, selon la traduction française de ses propos. Elle a également affirmé avoir été insultée et que les personnes impliquées avaient essayé de les harceler physiquement. Oliveira souligne que l’incident s’est produit avant l’entrée en vigueur de la nouvelle législation, mais il met en évidence l’hostilité à laquelle certaines femmes portant le voile intégral peuvent déjà faire face dans leur vie quotidienne.

Loi qui vise les couvre-visages dans l’espace public

En juillet 2026, le Parlement portugais a adopté une législation interdisant le port de vêtements pour masquer le visage dans les espaces publics. Ce texte, qui était associé au débat sur l’interdiction de la burqa et du niqab, a été promu par le parti Chega. Il a été promulgué par le président António José Seguro en août. Les infractions seront passibles d’amendes allant de 150 à 3000 euros, avec des exceptions pour des raisons médicales, professionnelles, artistiques ou liées aux conditions météorologiques, ainsi que dans les lieux de culte, les missions diplomatiques et les avions.

La législation ne s’applique pas à tous les voiles islamiques. Le niqab recouvre généralement le visage en laissant les yeux visibles, alors que le hijab couvre les cheveux et le cou sans dissimuler le visage, c’est le voile intégral, et non le hijab ordinaire, qui est au centre de cette polémique.

Source: Iqna

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