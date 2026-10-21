Cheikh Issa Qassem insiste sur l’unité des peuples arabes et musulmans face aux menaces

SHAFAQNA- L’ayatollah Cheikh Issa Qassem, une autorité religieuse chiite de Bahreïn de premier plan, a exhorté la communauté musulmane et arabe à rétablir son unité et à se rassembler face aux menaces et aux défis qui pèsent sur son existence, son identité, son indépendance, sa dignité et son honneur.

D’après Ahednews, dans un message destiné à la oumma arabe et musulmane, Cheikh Issa Qassem a exprimé sa tristesse quant à leur division, qu’il attribue aux manœuvres de leurs ennemis et à la poursuite de désirs trompeurs. Il a considéré que cette situation les avait affaiblies et divisées en factions antagonistes. Il a aussi déclaré que de nombreux gouvernements s’étaient réalignés sur les États-Unis et le régime sioniste, ce qui, selon lui, menace ce qui subsiste de leur identité, de leur mode de vie, de leur indépendance, de leur honneur et de leur dignité.

Cheikh Issa Qassem a souligné l’importance de reconstruire une unité solide et inébranlable pour surmonter la faiblesse, les revers et les dangers, qu’il estime plus importants que ne le pensent les personnes impliquées. Il a décrit l’unité islamique comme un bouclier précieux, une issue vers le salut un moyen de surmonter les difficultés. Il l’a aussi décrite comme un moyen d’atteindre le soulagement, la libération, la dignité, la victoire et la réussite.

Source: Iqna

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