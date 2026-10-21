Nouveaux domaines d’études offerts aux étudiants internationaux à l’Université islamique de Médine

SHAFAQNA- Les étudiants internationaux peuvent s’inscrire à l’Université islamique de Médine dans sept spécialités à distance.

Les inscriptions aux cours universitaires en ligne pour les étudiants et les étudiantes internationaux ne résidant pas en Arabie Saoudite sont maintenant ouvertes à l’Université islamique de Médine pour le deuxième semestre de l’année universitaire. Cette initiative est dans le cadre de parcours éducatifs flexibles qui offrent aux personnes intéressées la possibilité de continuer leurs études et d’acquérir des connaissances et des compétences académiques.

Le programme de l’université intègre sept spécialités. Le Saint Coran, les hadiths du Prophète (P), la doctrine islamique et la prédication, la Charia, la langue arabe, l’économie et le droit. Les candidats ont la possibilité de sélectionner un ou plusieurs cours, à condition de répondre aux critères spécifiques à chaque élève.

Elle a déclaré que les étudiants recevront des certificats reconnus une fois qu’ils auront terminé leurs cours et rempli toutes les exigences requises. Ils pourront aussi les cumuler et demander à être pris en compte pour l’obtention d’un diplôme universitaire, conformément à la réglementation en vigueur.

Ce programme est destiné aux étudiants et étudiantes internationaux qui résident hors du Royaume et qui remplissent les conditions d’admission. Les cours sont donnés en arabe et entraînent des frais de scolarité. Il est possible d’accorder des bourses d’études financées par des organismes donateurs, en respectant les critères et conditions établis.

Source: Iqna

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