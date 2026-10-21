Au Qatar, 544 élèves prennent part au concours annuel de mémorisation du Coran

SHAFAQNA- La quatrième édition de la compétition annuelle du Saint Coran pour les élèves des écoles coraniques a été clôturée par le ministère qatari des Awqaf et des Affaires islamiques.

D’après QNA, la compétition a rassemblé 544 participants provenant de 144 centres, dont 78 sont qataris. Ce concours a pour but d’encourager la mémorisation du Saint Coran et de renforcer les compétences des élèves dans son apprentissage et sa récitation. Les participants ont reçu cinq catégories en fonction de leur niveau de mémorisation, allant de cinq parties du Coran à sa mémorisation complète.

Les récompenses sont attribuées aux 20 équipes les plus talentueuses. Les prix vont de 20000 à 6250 riyals qataris. De plus, 100 élèves exceptionnels ne faisant pas partie des équipes récompensées recevront chacun un prix de 500 riyals qataris. Cette initiative fait partie des efforts déployés au Qatar pour soutenir l’enseignement du Coran, encourager les jeunes à le retenir et favoriser son apprentissage au sein des centres coraniques.

Source: Iqna

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