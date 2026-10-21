Nouvelles méthodes pour rendre les rituels plus accessibles à La Mecque

SHAFAQNA- En Arabie Saoudite, les responsables des lieux saints évoquent des solutions de mobilité variées pour faciliter les rites des pèlerins à la Mosquée Al-Haram.

L’Autorité générale chargée des affaires de la Mosquée Al-Haram et de la Mosquée du Prophète (P) a mis en place une plateforme unifiée de mobilité qui a pour objectif de faciliter les déplacements des fidèles et des pèlerins à la Mosquée Al-Haram, en offrant plusieurs moyens de transport adaptés pour faciliter l’accomplissement du Tawaf et du Sa’i, les différentes catégories de bénéficiaires peuvent effectuer leurs rites plus facilement.

Les bénéficiaires peuvent réserver leurs moyens de transport en ligne et accéder aux services disponibles via des canaux numériques et des points de service dédiés sur la plateforme. Grâce à ce dispositif, il est possible d’optimiser la gestion des réservations, de faciliter l’accès aux prestations et de réduire le temps et les efforts requis. Les options disponibles comprennent des fauteuils roulants gratuits pour les catégories éligibles, des voiturettes de golf et des fauteuils roulants manuels améliorés, qui sont encadrés par un personnel qualifié.

L’organisation de ces services repose sur des procédures qui prennent en compte les besoins des bénéficiaires et qui favorisent la fluidité des déplacements à l’intérieur de la Mosquée Al-Haram. L’Autorité met l’accent sur les personnes âgées et les personnes en situation de handicap en leur offrant des solutions de mobilité qui leur permettent d’accomplir le Tawaf et le Sa’i avec facilité et sérénité, dans le cadre d’un dispositif intégré de services adaptés à leurs besoins et facilitant l’accès aux services offerts.

Source: Iqna

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